Gazeteci yazar Mustafa Özke, Türk Akademisyenler Birliği tarafından düzenlenen ve 22 ülkeden 208 akademisyenin yer alacağı 'Ganira Paşayeva ve Türk Dünyası: Edebiyat, Kültür, Siyaset ve Birlik İdeali' başlıklı uluslararası kongrede konuşma yapacak. Uzun süredir hazırlığı yapılan kongre, Ganira Paşayeva'nın ışığında Türk dünyasını ortak değerler, ortak hafıza ve birlik idealinde buluşturmayı hedefliyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

Türk Akademisyenler Birliği Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Terane Turan Rehimli'nin düzenleme kurulu başkanlığı yaptığı etkinliğe Avustralya, Azerbaycan, Almanya, Cezayir, İngiltere, Hindistan, İran, Irak, İsveç, İtalya, Kuzey Kıbrıs, Kosova, Kırgızistan, Kazakistan, Malezya, Hollanda, Rusya, Sırbistan, Türkmenistan, Türkiye, Özbekistan, Yunanistan'dan temsilciler katılacak. Kongre 27-28 Eylül tarihleri arasında on-line gerçekleştirilecek.

Düzenleme Kurulu Başkanı Türk Akademisyenler Birliği Genel Başkan Yardımcısı ve Uluslararası Temsilciler Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Terane Turan Rehimli, '22 ülkeden 208 katılımcının bildirileriyle katkı sunacağı kongremizde; Türk dünyasının edebiyatı, kültürü, siyaseti ve birlik ideali etrafında değerli akademisyenleri, araştırmacıları ve fikir insanlarını bir araya getireceğiz. Tıp doktoru, milletvekili ve gazeteci yazar olan Ganira Paşayeva'nın fikir ve mücadele mirasının farklı yönleriyle ele alınacağı bu anlamlı bilim ve kültür buluşmasında bizlerle birlikte olacak tüm katılımcılarımıza gönülden teşekkür ediyor, kongremizi büyük bir duygu ve heyecanla bekliyoruz. Türk dünyasının ortak değerleri, ortak hafızası ve birlik idealinde buluşmak dileğiyle' dedi.

Gazeteci yazar Mustafa Özke 27 Eylül Pazar günü saat 15.30'da oturum başkanlığını Doç. Dr. Melda Medine Sunay'ın yapacağı oturumda, 'Coğrafyanın belleği: Ganire Paşayeva'nın Türk dünyası medya literatüründeki gazetecilik mirası' başlıklı sunumunu gerçekleştirecek. Oturumda Doç. Dr. Melda Medine Sunay- Araştırma Görevlisi Ersel Kiraz, Doç. Dr. Sevinç Kerimova, Oğuzhan Özbek ve Nil Gürer de birer konuşma yapacak.

Uluslararası iş birliğini, bilgi paylaşımını ve küresel diyalogu güçlendirmeyi hedefleyen 'Ganira Paşayeva ve Türk Dünyası: Edebiyat, Kültür, Siyaset ve Birlik İdeali' konulu kongrenin, farklı kültür ve coğrafyalardan uzmanları buluşturarak önemli çıktılara imza atması bekleniyor.