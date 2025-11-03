Kayseri'nin heyecanla beklediği proje Çarşı Melikgazi, şehir protokolünden önemli isimleri ağırladı.

KAYSERİ (İGFA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy, AK Parti Genel Başkan Vekili Yardımcısı İzzet Buzkan, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Kayseri Üniversitesi Rektörü Kurtuluş Karamustafa, Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin, Kayseri Ticaret Odası Meclis Başkanı Cengiz Hakan Arslan, MÜSAİD Kayseri Başkanı Ferhat Akmermer, Kuruyemişçiler, Kuru Kahve, Baharat ve Şekerlemeciler Derneği Başkanı Mehmet Narin, iş insanları ve sanayiciler ziyaretçiler arasındaydı.

Açılışına sayılı günler kala görücüye çıkan Çarşı Melikgazi ziyaretine ise Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu ev sahipliği yaptı.

Şehrin yeni sembol değeri Çarşı Melikgazi'de yer alacak gıda firmaları ile ilerleyen günlerde sözleşmelerin yapılacağını belirten Başkan Palancıoğlu, ziyarette şu açıklamayı yaptı: 'Kayseri için, Melikgazi için çok önemli bir projemiz olan Çarşı Melikgazi'de son aşamaya geldik. Önümüzdeki hafta itibariyle inşallah firmalarımızla sözleşme imzalamaya başlıyoruz. Kayseri için çok önem verdiğim, Kayseri'nin yerel ürünlerinin tanıtımının yapılacağı, yedi gün açık olacak Çarşı Melikgazi son aşamaya geldi. Herkes merakla bekliyor. Önümüzdeki haftadan itibaren sözleşmeler imzalanarak gıda firmaları artık kendi tasarımları ile yerlerine yerleşmeye başlayacaklar. 2026'nın başında da buranın açılışını yapmış olacağız. Hayırlı olsun.'

AK Parti Kayseri Milletvekili Bayar Özsoy ise, 'Melikgazi Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum. Hakikaten Kayseri'ye çok büyük değer katacak bir mekan olmuş burası. İnşallah Kayseri'mizin hem yöresel ürünleri için hem de Kayseri'mize dışarıdan gelen misafirleri ağırlamak, tanıtmak için çok güzel bir mekan olacak. Burada çalışacak firmalarımıza da hayırlı, bereketli kazançlar diliyorum.' dedi.

Çarşı Melikgazi'nin Kayseri'ye yakışan bir mekan olduğunu vurgulayan AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş şunları dile getirdi: 'Kıymetli Başkanımıza teşekkür ediyorum. Geldik, gezdik ellerinize sağlık, tüm ekibinize teşekkür ediyorum. Hepimizin de çok hoşuna gitti. 3 yıldır devam eden bir inşaattı ve herkes merak ediyordu. Gerçekten Kayseri'ye yakışan bir mekan olmuş. Kayseri'nin önde gelen ve özellikle yiyecek, içecek konusunda Türkiye'ye mâl olmuş firmalarının yer aldığı bir mekan olacak ve buradan bütün halkımıza güzel hizmetler sunulacağından biz eminiz. 70 civarında dükkan var, yeme-içme yerleri var. Buralarda da hem yöresel ürünlerimiz, üretilen ürünlerimiz, ayrıca ilçelerimizde üretilen, her ilçenin kendine özgü çok kaliteli ürettiği ürünler var; Yahyalı'nın elmasından tutun Pınarbaşı'nın patatesine, çerkez peynirinden Erkilet'in kedi bacağına kadar Kayseri'nin güzelliklerine, güzel ürünlerinin tamamına vatandaşın ulaşacağı güzel bir mekan yapılmış. İnşallah güzel de çalışır. Melikgazi Belediyemizin eli değdiyse güzel olur diye düşünüyorum. Buradaki arkadaşlar da aynı şeyleri söylediler. Kayseri'mize hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Yılbaşı civarında açacağız, açtıktan sonra burada büyük bir yoğunluk yaşanacağına inanıyorum. O gün de hep birlikte açarız. '