Çin Büyükelçiliği’nde görevli dört kişiden oluşan bir heyet Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı makamında ziyaret ettiNEVŞEHİR (İGFA) - Çin Büyükelçiliği Emniyet Müşaviri Zhang Li, Emniyet Ataşesi Ye Yifan, Ticaret Ataşesi Zhang Ying ve Kültür Ataşesi Zhang Kangbin’den oluşan Çinli heyeti makamında ağırlayan Başkan Rasim Arı, misafirleriyle tek tek ilgilenerek sohbet etti.

Başkan Arı’nın makamında ağırladığı Çinli Heyetin ziyaretine Belediye Başkan yardımcıları ve belediye görevlileri de eşlik etti.

Ziyarette; Belediye Başkanı Rasim Arı heyete, Kapadokya’nın Merkezi Nevşehir hakkında genel bilgiler vererek sohbet etti.

Ziyaretin Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti arasındaki dostluk ilişkileri, işbirliği ve tanıtım faaliyetlerini geliştirmeye yönelik iyi bir adım olduğu bildirildi.

Belediye Başkanı Rasim Arı, nezaket ziyareti kapsamında heyete teşekkür ederek çalışmalarında başarılar dilerken, ziyaret sonrasında toplu olarak hatıra fotoğrafı çekimi yapıldı.