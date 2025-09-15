Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen Kültür Yolu Festivali kapsamında gerçekleştirilen Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali (GastroANTEP), gastronomi dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getirdi.GAZİANTEP (İGFA) - Festival, “Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa” temasıyla gastronominin geçmişi, geleceği, sürdürülebilirliği ve ekonomik boyutlarını ele alan söyleşi, panel ve workshoplarla dolu dolu geçti.

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü’nde (UNESCO) 116 şehir arasında gastronomi alanında Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den seçilen ilk şehir olan Gazi şehirde festivalle gastronominin kalbi attı. Festival Park Gastronomi Etkinlikleri Alanı’nda, “Güvenli Gıda: Topraktan Tabağa” temasıyla bu yıl düzenlenen söyleşi, panel ve workshoplarla gastronominin geçmişi, geleceği, ekonomisi, sürdürebilirliği, dünya çapında durumu başta olmak üzere birçok konuda konuşmalar yapıldı.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’na Türkiye’den gastronomi alanında seçilen ilk şehir olan Gaziantep, festivalle bu unvanını bir kez daha taçlandırdı. Festival Park Gastronomi Etkinlikleri Alanı’nda düzenlenen etkinliklerde, gastronomi sektörünün yerli ve yabancı temsilcileri bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEFLER GAZİ ŞEHRİN ÜRÜNLERİYLE SAHNE ALDI

8 farklı ülkeden gelen 11 ödüllü şef, Gaziantep’in yerel ürünlerini kendi teknikleriyle yorumlayarak yemek gösterileri gerçekleştirdi. Yunanistan’dan Alexandros Tsiotinis, Gana’dan Fatmata Binta, İtalya’dan Gianluca Fusto ve Giovanni Santaro, İspanya’dan Juanjo Losada ve Bernd Knoller gibi isimler, gastronomi öğrencileri ve meraklılara ilham verdi. Türk Mutfağı’nın önde gelen şefleri İdil Yazar, Rafet İnce, Özge Şahin, Eyüp Kemal Sevinç ve Asuman Kerkez de geleneksel tekniklerle modern tarifler sundu.

Mutfak Sanatları Merkezi Koordinatörü Şef Doğa Çitçi, Gaziantep’in gastronomi şehri olmasında ürün kalitesinin belirleyici olduğunu vurgulayarak, “Gaziantep yemeği Gaziantep ürünleriyle yapılır. Festival, bu ürünlerin değerini dünyaya tanıtıyor” dedi.

Günaydın Et Restoranları Kurucu Ortağı Cüneyt Asan ise Gaziantep’in gastronomide rol model bir şehir olduğunu belirterek, “İlk yapan, en iyi yapan ve sürdürülebilirliği sağlayan şehir Gaziantep’tir. Halkın ilgisi olağanüstü” ifadelerini kullandı.

Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen de GastroANTEP’in uluslararası şefleri çekerek Türkiye gastronomisinin tanıtımında öncü rol üstlendiğini belirtti. “Antep Fıstığı gibi ürünlerimiz dünya mutfaklarında yer buluyor. Festival sadece kültürel değil, ticari bir değer de yaratıyor” dedi.