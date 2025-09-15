Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü, 2025–2026 eğitim sezonunda çocuklar ve yetişkinler için başvurularını 15 Eylül’de almaya başlayacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sanat Akademisi Tiyatro Bölümü, 2025–2026 eğitim sezonuna başlıyor. Bu yıl da 8–12 yaş grubu için Çocuk Tiyatrosu, 18 yaş ve üzeri için ise Yetişkin Tiyatro sınıfları açılacak. Deneyimli eğitmenler tarafından uygulamalı olarak verilecek eğitimlerde, tiyatronun ve sahne kuramının tüm bileşenleri yer alacak.

BAŞVURULAR 15 EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Tiyatro Bölümü’ne katılmak isteyenler için başvurular 15 Eylül Pazartesi günü başlayacak ve 30 Eylül Salı günü mesai bitimine kadar devam edecek. Başvurular yalnızca Sanat Akademisi binası danışma bölümünden şahsen yapılabilecek. Çocuk katılımcılar için başvurunun aileden bir kişi tarafından yapılması yeterli olacak. İnternet üzerinden başvuru kabul edilmeyecek. Başvuru sırasında bir adet kimlik fotokopisi ve vesikalık fotoğraf istenecek.

SEÇMELER 11 EKİM’DE

Programa kabul, seçme sınavı ile gerçekleşecek. Seçmeler 11 Ekim Cumartesi günü 10.00–18.00 saatleri arasında İzmit Belediyesi Sanat Akademisi binasında yapılacak. Jüri tarafından belirlenen tiyatro eserlerinden kısa bölümler adaylara sınav öncesinde verilecek. Adayların ezber, sahneleme ve eser bilgilerini içeren performanslarını seçme günü sunmaları gerekecek.