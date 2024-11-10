Bunlar da ilginizi çekebilir

Bakanlık, "Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz" mesajı verdi.

Bakanlıktan yapılan paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetleri2nin Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 3 PKK’lı teröristi etkisiz hâle getirdi. ANKARA (İGFA) - Terörle mücadeleyi amansız sürdüren Milli Savunma Bakanlığı, "Durmadan, yorulmadan mücadeleye devam" paylaşımında bulundu.