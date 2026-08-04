Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali, 9 kurum ve 68 derneğin katılımıyla yaklaşık 160 bin kişiyi bir araya getirdi.

GAZİANTEP (İGFA) - Yurt Dışı Türkler, Dernekler ve Yöresel Kültürler Buluşması Hemşehri Dernekleri Festivali, bu yıl da farklı kültürleri aynı çatı altında buluşturdu. 30 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında Festival Park'ta düzenlenen festivalde adeta bir kültür mozaiği sergilendi.

Festival Park'ta coşkulu bir atmosferde gerçekleştirilen etkinlikte Gaziantepliler, Anadolu'nun farklı yörelerine ait kültürel değerleri yakından tanıma fırsatı bulurken, farklı şehirlerden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) gelen kurum ve kuruluşlar da kültürel miraslarını ziyaretçilerle buluşturdu.

Festivalde, Türkiye'nin farklı illerini temsil eden 68 hemşehri derneğinin yanı sıra KKTC Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı, Lefkoşa, Gazimağusa, Güzelyurt ve Şırnak belediyeleri ile federasyonlar, konfederasyonlar, vakıflar ve çeşitli sivil toplum kuruluşları stant açarak ziyaretçileri ağırladı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festival boyunca Halk Oyunları Topluluğu gösterileri, semazen gösterileri, yöresel oyunlar, yöresel müzik dinletileri ile yerel ve ulusal sanatçı konserlerinin yanı sıra çok sayıda kültür, sanat ve spor etkinliği gerçekleştirildi.

KATILIMCI DERNEKLERDEN FESTİVALE TAM NOT

Beğdili Şarkevi Eğitim Sosyal Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Yeter Eyyupoğlu, festivale ilk düzenlendiği yıldan bu yana katıldıklarını belirterek, 'Çok farklı kültürler burada her yıl bir araya geliyor. Ortak bir etkinlikte buluşuyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in verdiği destekle bu festival, 16 dernekle ilk kez gerçekleştirildi. Bugün dernek sayısı ve katılım oranı çok arttı. Artık 68 dernek ortak bir etkinlikte bir araya gelebiliyor. Bu anlamda bu festivali çok anlamlı buluyorum.' dedi.

Gaziantep Cizreliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Hacı Nimet Tarandır, festivale ilk kez dernek olarak katıldıklarını belirterek, 'Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e bu festivale öncülük ettiği için teşekkür ediyoruz. Kendisiyle gurur duyuyoruz. Bu yıl festivale ilk kez katıldık ancak gelecek yıl da bu kültür buluşmasında Gazianteplilerle bir arada olacağız.' diye konuştu.

Araban Beydili Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Selim Avcı, bu yıl ilk kez dernek olarak katılım sağladıklarına dikkati çekerek, 'Önümüzdeki yıllarda da katılımımız istikrarlı bir şekilde devam edecek. Bu festival dolayısıyla Başkanımız Fatma Şahin'e teşekkür ediyorum. Başkanımız, kültürümüzü bu alanda farklı kültürlerle kaynaştırmamıza vesile oldu.' ifadelerini kullandı.