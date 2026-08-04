Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, DMD hastası Berk Yıldız için salı akşamı (Bugün) düzenlenecek yardım yayınına tüm vatandaşları ve iş insanlarını davet etti. Daha önce SMA hastası Esma bebek ve Abbas Miran'ın kampanyalarını başarıyla tamamlayan ilçe halkının yeni hedefi Berk'e umut olmak.

İZMİR (İGFA) - Nadir görülen genetik kas hastalıklarıyla mücadele eden çocuklara yönelik başlatılan toplumsal seferberlik hız kesmeden devam ediyor. Daha önce SMA hastası Esma bebek için yürütülen başarılı dayanışma çalışmalarının ardından, geçtiğimiz yıl Bornova Belediyesi ev sahipliğinde Büyükpark'ta 'Bi Hayat Fest' isimli geniş katılımlı bir etkinlik düzenlenmişti. Bir hafta süren ve konserler, atölyeler ile stantların yer aldığı bu festival sayesinde 18 aylık SMA Tip 1 hastası Abbas Miran İbiş'in de tedavisi için gereken bağış miktarı toplanarak her iki bebeğin kampanyası da zaferle sonuçlandı.

Abbas Miran'ın tedavi masraflarının toplanmasının ardından Bornova'daki yardımlaşma rotası, Çamdibi semtinde yaşayan DMD hastası Berk Yıldız olarak belirlendi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, ilçe halkının gösterdiği yüksek duyarlılığa teşekkür ederek, sıradaki hedeflerinin Berk'in kampanyasını tamamlamak olduğunu kamuoyuna duyurdu.

Kampanyaya ivme kazandırmak ve gerekli maddi desteği sağlamak amacıyla sosyal medya üzerinden özel bir canlı yayın organizasyonu planlandı.