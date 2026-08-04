27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali'nin coşkusu Bakırköy'e taşındı.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, İspanya, Meksika, Sırbistan ve Slovakya'dan gelen dansçılar, Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledikleri performanslarla renkli anlar yaşattı. Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu programa katılarak dansçıları karşıladı.

27. Uluslararası İstanbul Büyükçekmece Kültür ve Sanat Festivali kapsamında ilçeye gelen dans grupları, Bakırköy'de ağırlandı. Büyükçekmece Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen ve Bakırköy Belediyesi ev sahipliğinde Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen gösterilerde, farklı ülkelerin kültürlerini danslarıyla yansıtan ekipler, izleyenlere unutulmaz bir kültür buluşması yaşattı. Programa katılarak dansçıları karşılayan Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu gösterileri beğeniyle izledi. Festival kapsamında Bakırköy'ü ziyaret eden İspanya, Meksika, Sırbistan ve Slovakya ekipleri, Cumhuriyet Meydanı'nda sergiledikleri dans performanslarıyla büyük ilgi gördü. Geleneksel danslarını kendilerine özgü kostümleri ve müzikleri eşliğinde sergileyen dansçılar, meydanda rengarenk görüntüler oluşturdu.

İSPANYA EKİBİNE DÜNYA KUPASI SÜRPRİZİ

Festival coşkusunun Bakırköy'e uzandığı etkinlikte İspanya ekibi ise kendileri için hazırlanan anlamlı mesajla karşılandı. İspanyolca olarak hazırlanan ve Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan mesajda, 'Hoş geldiniz! Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nı tebrik ederiz!' ifadeleri yer aldı. Mesajı gören İspanyol dansçılar, kendileri için hazırlanan bu özel karşılama karşısında duygu dolu anlar yaşadı. Kültür ve sanatın farklı ülkelerden insanları bir araya getirdiği etkinlik, Bakırköy'de unutulmaz görüntülere sahne oldu.