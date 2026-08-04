Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Çarmuzu ve Kiltepe Mahalleleri ile çevresinde yaşayan vatandaşların sportif ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla hayata geçirilen Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi'nde çalışmaların yüzde 90'ı tamamlandı.

MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in 'Malatya; Spor ve Kütüphaneler Şehri Olacak' vizyonu doğrultusunda kent genelinde gençlik, spor ve kültür yatırımları hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen 63 tesis arasında yer alan Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi, bölge sakinlerinin önemli bir ihtiyacını karşılamış olacak.

Toplam 4 bin 600 metrekare alan üzerine inşa edilen spor kompleksinde; yarı olimpik yüzme havuzu, açık basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanı, fitness alanı, otopark ve yeşil alanlar bulunuyor.

Çarmuzu ve Kiltepe Mahalleleri ile çevre mahallelere de hizmet vermesi planlanan tesis, çocukların ve gençlerin boş zamanlarını daha verimli bir şekilde geçirmelerine katkı sağlayacak bölgedeki sosyal yaşamın da canlanmasına katkı sunacaktır.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, gençlerin ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesinde sporun önemli bir rol üstlendiğini belirterek, gerçekleştirilen yatırımlarla çocukların güvenli ve modern alanlarda spor yapmalarını hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Er, 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlıklı, güvenli ve modern ortamlarda spor yapabilmeleri bizim için büyük önem taşıyor. Sporla büyüyen, sağlıklı bir bedene ve güçlü bir ruha sahip çocuklarımızla geleceğimize daha güvenle bakacağız. Çocuklarımızın sporla vakit geçirmeleri, onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutacak, sporun birleştirici ve kardeşlik duygusunu güçlendiren yönüyle bir araya gelmelerine vesile olacaktır.'

Malatya genelinde gençlerin ve çocukların spor alanlarına daha kolay ulaşabilmesi amacıyla yatırımların sürdüğünü belirten Başkan Er, 'Biz gençlerimize yapılan her yatırımı, Malatya'nın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Şehrimizin dört bir yanında spor tesislerimizi artırıyoruz. Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi de bu anlayışımızın bir parçasıdır' dedi. Yüzde 90 oranında tamamlanan Çarmuzu-Kiltepe Spor Kompleksi'nin kısa süre içerisinde hizmete açılmasıyla birlikte Çarmuzu, Kiltepe ve çevre mahallelerde yaşayan vatandaşlar modern bir spor alanına kavuşmuş olacak.