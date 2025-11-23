Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında Filistin, Rusya-Ukrayna savaşı ve küresel krizler konusunda güçlü mesajlar verdi. Gazze'de, Filistin'de yaşanan soykırımın görmezden gelinemeyeceğinin altını çizen Erdoğan, 24 Kasım Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Afrika'da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'de yaşananları 'soykırım' olarak nitelendiren Erdoğan, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda açtığı davayı 'yürekli bir adım' olarak tanımladı.

'GÜNEY AFRİKA, FİLİSTİN DAVASINDA ÖRNEK BİR DURUŞ SERGİLEDİ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika'nın Filistin halkına verdiği kararlı desteğe dikkat çekerek, '70 bin Filistinlinin şehit edildiği Gazze soykırımında Güney Afrika örnek duruş sergiledi. İsrail aleyhine açtıkları soykırım davasıyla yürekli bir tavır ortaya koydular. Kendilerini tebrik ediyorum' dedi.

Türkiye'nin Filistin'e destek konusunda hiçbir çekince göstermediğini vurgulayan Erdoğan, '1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan küresel barış sağlanamaz' diye konuştu.

'GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN FAİLİ NETANYAHU'DUR, İSRAİL'DİR'

Erdoğan, Orta Doğu'daki çatışmalarla ilgili de sert ifadeler kullanarak, 'Gazze'de, Filistin'de yaşanan soykırımı görmezden gelmemiz mümkün değil. Bu soykırımın faili Netanyahu'dur, İsrail'dir.' dedi.

İletişim Başkanlığı'ndan aktarılan habere göre zirve temaslarında Rusya-Ukrayna savaşının önemli bir başlık olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin barış çabalarını sürdüreceğini söyledi. Erdoğan, 'Barışa giden yolda elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu konuda her türlü seferberliği ilan ettik.' diyerek, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Ankara'da yaptığı görüşmenin ardından 24 Kasım Pazartesi günü Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le telefon görüşmesi gerçekleştireceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Tahıl koridoru gayretimiz barışın yolunu açmak içindi. Sayın Putin'den süreci yeniden başlatmasını rica edeceğim.' dedi.

'NEREDE SIKINTI VARSA ORADA OLACAĞIZ'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da devam eden çatışmalara da değinerek Türkiye'nin diplomatik sorumluluk üstlenmeye hazır olduğunu ifade etti ve 'Sudan'daki kardeşlerimiz Türkiye'nin bu sıkıntıların çözümünde yer almasını talep ediyor. Körfez'de, Somali'de olduğu gibi barış için her yere koşacağız' diye konuştu.