Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) öncülüğünde düzenlenen 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu, Şam Üniversitesi'nde başladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sempozyumun hem ilmi hem de kültürel bağları güçlendirecek bir etkinlik olduğunu vurguladı.

KONYA (İGFA) - Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV), Konya Büyükşehir Belediyesi, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye'nin Suriye Büyükelçiliği ve Türkiye Maarif Vakfı'nın katkılarıyla düzenlenen 10. Uluslararası Dini Araştırmalar ve İnsan Sempozyumu, Suriye'nin başkenti Şam'da başladı.

Şam Üniversitesi'nde 'Biladü'ş-Şam'ın İlmi ve Siyasi Mirası ve Medeniyetler Arası Birlikte Yaşama Üzerindeki Etkisi' temasıyla gerçekleştirilen sempozyumun açılışına Türkiye'nin Şam Büyükelçisi Burhan Köroğlu, TİMAV Başkanı Sami Bayrakçı ve sempozyum ortakları katıldı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve UCLG üyesi Uğur İbrahim Altay, açılışta yaptığı konuşmada, Konya'nın sempozyumun temellerinin atıldığı ilk şehir olduğunu hatırlatarak, Şam'da düzenlenen etkinliğin kültürel ve manevi bağları güçlendireceğini söyledi. Başkan Altay, Konya'nın Şam ve İdlib ile kardeş şehir ilişkisi kurduğunu belirterek, 'Bu ilişki ile gönül coğrafyamızın mukaddes şehirleri arasında kültürel ve insani iş birliği güçlenecek' dedi.

Suriye'deki uzun yıllar süren savaşın ardından özgürlüklerine kavuşan halkla dayanışmanın önemine de değinen Başkan Altay, Türkiye olarak her zaman Suriyeli kardeşlerin yanında olduklarını vurguladı. 'İman, paylaşmakla güçlenir, kardeşlik fedakârlıkla derinleşir. Suriye'de muhacir kardeşlerimize sınırlarımızı değil, gönüllerimizi de açtık' ifadelerini kullandı.

Sempozyum kapsamında Başkan Altay, Şam'daki tarihi ve kültürel alanları ziyaret ederek, Hamidiye Çarşısı, Emevi Camii ve Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyübi'nin mezarına ziyaretlerde bulundu. Ayrıca Duma Belediye Meclisi ile istişarelerde bulunarak, bölgedeki yeniden inşa çalışmalarına destek sözü verdi.

Başkan Altay, sempozyumun devamında 10'uncusunun Şam'da gerçekleştirildiğini belirterek, 'Duamız, 11'incisini Gazze'de, 12'ncisini de Kudüs'te yapmaktır' dedi.

Sempozyumun açılış oturumuna Suriyeli bakanlar, valiler, Türkiye'den ve Suriye'den rektörler ve dekanlar ile 10 farklı ülkeden akademisyenler katıldı. Etkinlik, ilmi çalışmaların yanı sıra kültürel iş birliğinin güçlendirilmesine de katkı sunmayı amaçlıyor.