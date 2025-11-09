Ankara'da Funda Kurt Güzellik Merkezi, Gölbaşı Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne cihaz ve sarf malzemeleri hibe ederek öğrencilerin teknik eğitimine katkı sağladı. Okulda oluşturulan özel eğitim sınıfı ile 400'ün üzerinde öğrenci faydalanacak.

Ali Fikret ER / ANKARA (İGFA) - Gölbaşı Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Funda Kurt Güzellik Merkezi'nin desteğiyle önemli bir kazanım elde etti. Güzellik merkezi sahibi Funda Kurt, öğrencilerin teknik eğitimde gelişen teknolojiyi yakından takip edebilmeleri ve eğitim süreçlerine katkı sağlamak amacıyla okulun kullanımına cihaz ve sarf malzemeleri hibe etti.

Funda Kurt, yaptığı bağışla sadece stajyer öğrencilerin değil, okulun tüm öğrencilerinin faydalanmasını hedeflediklerini belirterek, 'Amacım öğrencilerin elinde gerçek üretim araçlarıyla hayallerini gerçekleştirebilmelerini sağlamak. Çünkü doğru bir fırsat bir gencin tüm hayatını değiştirebilir' dedi.

Hibe edilen cihazlarla okulda özel bir eğitim sınıfı oluşturuldu. Okul yönetimi adına okul müdürü Handan Arslan, müdür yardımcısı Murat Nayın, Alan Şefi Gülay Bozkurt Yiğiter ve Güzellik Bölümü Öğretmeni Yasemin Aydın Yılmaz, Funda Kurt'a teşekkürlerini ileterek kendisine plaket takdim etti. Bu sayede okulun 400'ün üzerindeki öğrencisi cihazlardan yararlanabilecek.

Etkinlik kapsamında öğrencilerle bir söyleşi de gerçekleştiren Funda Kurt, staj ve mezuniyet sonrası iş hayatında karşılaşabilecekleri zorluklar ile iş yeri açmak için yapılması gerekenleri öğrencilerle paylaştı. Söyleşi, soru-cevap formatında ilerleyerek gençlerin mesleki farkındalıklarını artırdı.