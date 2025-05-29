Bursa Nilüfer Belediyesi, Fransa’nın Marsilya kentinden gelen “La Cité de l'agriculture” isimli sivil toplum kuruluşu üyelerini ağırladı. BURSA (İGFA) - Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’den tarım alanındaki çalışmalar hakkında bilgi alan heyet, belediyenin örnek uygulamalarını da yerinde inceledi.

Nilüfer Belediyesi, Erasmus+ Projesi kapsamında Fransa’dan Türkiye’ye gelen “La Cité de l’agriculture” isimli sivil toplum kuruluşunu ağırladı. Sürdürülebilir tarım ve sağlıklı gıda sistemlerine odaklanan 19 kişilik heyet, Nilüfer’deki iyi uygulama örneklerini yerinde inceledi.

Fransa’nın Marsilya kentinde faaliyet gösteren “La Cité de l’agriculture” kuruluşunun eş başkanı Alina Bekka öncülüğündeki ekip, Nilüfer İnovasyon Merkezi’nde hem kendi çalışmalarını anlattı hem de Nilüfer Belediyesi’nin tarım alanındaki çalışmaları hakkında bilgi aldı. Katılımcılar sunumun ardından, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’i ziyaret etti. Ziyarette, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Zerrin Güleş de yer aldı.

“SAĞLIKLI GIDA VE KOOPERATİFLEŞMEYİ DESTEKLİYORUZ”

Konuk heyeti Nilüfer Belediyesi Halk Evi’nde ağırlayan Başkan Şadi Özdemir, belediyenin tarım politikalarına dair bilgi verdi. Başkan Şadi Özdemir, “Sağlıklı gıdayı halkla buluşturmak önceliğimiz. Bu hedef doğrultusunda üreticiyi destekliyor, tarım alanlarını koruyarak kooperatifleşmeyi teşvik ediyoruz. Mühendislik desteğiyle toprak analizleri yapıyor, satın alma ve pazarlama desteği sağlayarak çiftçimizin yanında duruyoruz. Nilüfer’in bereketli topraklarında enginardan çileğe, buğdaydan zeytine kadar pek çok ürün yetiştiriliyor” dedi.

Başkan Şadi Özdemir, misafir heyeti Nilüfer’in doğa ve kültür rotalarını keşfetmeye de davet etti.

“TARIMDA ARABULUCULUK YAPIYORUZ”

La Cité de l’agriculture Eş Başkanı Alina Bekka de Nilüfer Belediyesi’nin sürdürülebilirlik alanındaki girişimlerinden etkilendiklerini dile getirdi. Aline Bekka, “Bizler Marsilya’da hem özel hem de kamuya ait tarım arazilerinde üretimi teşvik eden bir model geliştiriyoruz. Atıl durumdaki arazileri üretim yapmak isteyenlerle buluşturuyor, belediyelerle ortak çalışıyoruz. Nilüfer’deki uygulamaları öğrenerek Marsilya’da anlatma adına buradayız. Gölyazı’yı da bir sonraki gelişimizde görmek istiyoruz” diye konuştu.

SAHA ZİYARETLERİYLE TECRÜBE PAYLAŞIMI

Heyet, Nilüfer Tarımsal Analiz Laboratuvarı, Ürünlü Kent Bostanları, Hasanağa Gıda Merkezi, Nilüfer Tıbbi ve Aromatik Bitki İşleme Tesisi gibi alanlarda saha incelemeleri yaptı. FUSILLI Projesi kapsamında yürütülen faaliyetler hakkında da bilgi alan ekip, özellikle lavanta üretimi ve tıbbi bitki projelerine ilgi gösterdi. Katılımcılar aynı zamanda yerel lezzetlerin tadımını da gerçekleştirdi.

Ziyaretin sonunda, Nilüfer ve Marsilya arasında iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda görüş birliğine varıldı. Heyet, iki şehir arasında tarım, gıda ve çevre alanlarında deneyim paylaşımını sürdürebileceklerine dikkat çekti.