İstanbul Bakırköy'de sürdürülebilir tüketimi desteklemek ve ekonomik avantaj sağlamak amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlenen 'YenidenFest', iki gün boyunca yoğun ilgi gördü. Festival kapsamında kurulan 100 tezgahta oyuncaktan kıyafete, çantadan ev eşyasına kadar yüzlerce ikinci el ürün yeni sahipleriyle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Sürdürülebilir bir gelecek inşa etmek ve geri dönüşüm kültürünü yerel düzeyde yaygınlaştırmak amacıyla sosyal belediyecilik odaklı çalışmalarına hız kesmeden devam eden Bakırköy Belediyesi, iyi durumdaki ikinci el ürünlerin yeniden ekonomiye kazandırıldığı 'YenidenFest'in ikincisine ev sahipliği yaptı.

Çevre bilincini artırmanın yanı sıra komşuluk ilişkilerini ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi de hedefleyen festival, iki gün boyunca Bakırköylülerin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Bakırköy Belediyesi Ana Hizmet Binası yerleşkesinde, 'Keşfet, Tasarruf Et, Yeniden Kullan' vizyonuyla düzenlenen etkinlikte, kullanıma uygun ikinci el ürünler yeniden ekonomiye kazandırıldı. İsrafın önüne geçmek ve paylaşım ekonomisini teşvik etmek amacıyla kurulan 100 stantta vatandaşlar; giyimden oyuncağa, ev eşyasından aksesuara kadar pek çok ürünü uygun fiyatlarla yeni sahipleriyle buluşturma imkânı buldu.Bakırköylülerin büyük ilgi gösterdiği 2. YenidenFest, dayanışmanın yanı sıra sosyal bir buluşma noktası da oldu. Etkinlik alanında Bakırköy Belediyesi tarafından çocuklar için özel olarak hazırlanan oyun alanı, minik misafirlere eğlence dolu anlar yaşatarak festivale renk kattı.

'YEREL EKONOMİMİZİ GÜÇLENDİRİYORUZ'

Bakırköy Belediyesi'nin çevre ve insan odaklı hizmetlerine dikkat çeken Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, 'Bakırköy Belediyesi olarak doğayı koruyan, israfı önleyen ve geri dönüşümü teşvik eden projelere büyük önem veriyoruz. YenidenFest ile komşularımız arasında sadece eşyaları değil, toplumsal dayanışmayı da paylaşıma açıyor, yerel ekonomimizi güçlendiriyoruz. Çevre dostu bir anlayışla, daha yaşanabilir bir Bakırköy için çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.