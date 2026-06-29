Kayseri Kocasinan Belediyesi tarafından çocukların karne sevincini paylaşmak amacıyla düzenlenen 'Karneni Getir, Uçurtmanı Al' Uçurtma Şenliği, yoğun katılımla adeta bayram havasında gerçekleştirildi.

KAYSERİ (İGFA) - Şehrin dört bir yanından gelen ailelerin heyecanı, on binlerce çocuğun neşesi ve gökyüzünü süsleyen rengârenk uçurtmalar, Kocasinan'da unutulmayacak bir yaz gününe imza attı. Etkinliğe katılarak vatandaşlarla bir araya gelen Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Çocuklarımızın yüzündeki tebessüm bizim için en büyük mutluluktur. Hemşehrilerimizin mutluluğu her şeye değer.' dedi.

Ritim Kayseri Grubu'nun sahne performansı ise şenliğe ayrı bir enerji kattı. Başkan Çolakbayrakdar'ın sahneye çıkarak ritim gösterisine eşlik etmesi alanda büyük alkış aldı. Etkinlik alanında çocuklarla tek tek ilgilenen, ailelerle sohbet eden ve vatandaşların coşkusuna ortak olan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların mutluluğunun her şeyden kıymetli olduğunu belirterek, 'Çocuklarımızın karne sevincini birlikte yaşamak, ailelerimizin mutluluğuna ortak olmak istedik. Bugün burada oluşan tablo birlik, beraberlik ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri oldu. İnşallah yaz sezonunda buna benzer etkinliklerimizi artırarak devam edeceğiz. Çünkü; evlatlarımızın yüzündeki tebessüm bizim en büyük motivasyonumuzdur. Hemşehrilerimizin mutluluğu her şeye değer.' dedi.

Öte yandan sabah saatlerinden itibaren etkinlik alanını dolduran çocuklar ve aileler, gökyüzünü rengârenk uçurtmalarla süslerken ortaya renkli ve coşkulu görüntüler çıktı. Her yaştan vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda eğlence atölyeleri, sahne gösterileri, spor etkinlikleri, ritim performansları ve çeşitli aktiviteler gün boyu devam etti. Şehrin yeni cazibe merkezlerinden biri olmaya hazırlanan Erkilet Millet Bahçesi, on binlerce kişinin katılımıyla adeta festival alanına dönüştü. Kocasinan Belediyesi tarafından etkinlik kapsamında çocuklara uçurtmalar ve çeşitli hediyeler dağıtılırken, vatandaşlara ikramlarda bulunuldu. Ritim Kayseri Grubu'nun sahne performansı ve gün boyu süren etkinlikler vatandaşlardan tam not aldı.