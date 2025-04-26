Nilüfer Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Frankofon Film Festivali, “La Voie Royale” isimli film gösterimiyle başladı. 1 Mayıs’a kadar Fransızca dilinde çekilen farklı türlerdeki 10 film Konak Kültürevi’nde sinemaseverlerle buluşacak.BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde, Institut Français Türkiye ve Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği ile birlikte düzenlenen Frankofon Film Festivali’nin açılışı Konak Kültürevi’nde gerçekleştirildi. Bu yıl Fransızca dilinde 10 farklı film, 1 Mayıs’a kadar sinema tutkunları ile buluşacak.

Festivalin açılışına Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz, Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı - Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland, Institut Français Görsel-İşitsel İşbirliği Bölge Ataşesi Florent Signifredi, Bursa Türk-Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Mehmet Erbak ve sanatseverler katıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Emre Karagöz açılışta yaptığı konuşmada, festivalde Fransa’nın yanı sıra Fransızca konuşulan farklı coğrafyalarda çekilmiş filmlerin gösterileceğini söyledi. Festival kapsamında Türkiye’de vizyona girmemiş bağımsız yapımların izleyici ile buluşacağını belirten Karagöz, “Frankofon Film Festivali bu yıl da kentin kültür sanat hayatına renk katacak” dedi.

Kültür Etkinlikleri ve İşbirliği Müsteşarı, Türkiye Fransız Kültür Merkezi Genel Müdürü Gilles Roulland ise film festivalinin Türkiye’nin farklı şehirlerinde gerçekleştirileceğini, bunlardan birinin ise Bursa Nilüfer olduğunu söyledi. Roulland, iş birliği nedeniyle de Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.

Bursa Türk Fransız Alliance Française Kültür Derneği Başkanı Mehmet Erbak ise, 1976 yılından beri dernek olarak Fransızcayı ve Fransız kültürünü anlatmaya çalıştıklarını ve ilişkileri daha da geliştirmek için çalışmalar yaptıklarını söyledi.

10 FİLM GÖSTERİMDE

Açılışın ardından, “La Voie Royale” isimli film Konak Kültürevi’ndeki Serdar Şafak Sahnesi’nde gösterildi. Festival boyunca Fransızca dilinde çekilmiş 10 film, 1 Mayıs’a kadar sinema tutkunları ile buluşacak. Frankofon Film Festivali seçkisi hakkında detaylı bilgiye ulaşmak ve bilet almak isteyenler, https://bilet.nilufer.bel.tr/kategori/frankofon adresini ziyaret edebilirler.