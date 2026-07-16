Bursa'da Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcuları, 9-10 Yaş Bursa İl Birinciliği Tenis Turnuvası'nda elde ettikleri başarılı sonuçlarla kulüplerine büyük gurur yaşattı.

BURSA (İGFA) - Minik raketler, turnuva boyunca sergiledikleri azimli mücadeleyle kürsüde yer alarak gelecek adına umut veren bir tablo ortaya koydu.

Türkiye Tenis Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan 9-10 Yaş Bursa İl Birinciliği Tenis Turnuvası, Bursa'nın yetenekli tenisçilerini aynı kortta buluşturdu.

Büyük heyecana sahne olan organizasyonda Osmangazi Belediyespor Tenis Takımı sporcuları, ortaya koydukları performanslarla müsabakaya damga vurdu.

Turnuva sonunda Elif Beyza Bilgiç ikinci sırada yer alırken, Defne Mercan üçüncülük, Merve İşman ise dördüncülük kürsüsüne çıktı.

Turnuva boyunca centilmence mücadele eden Osmangazili sporcular, disiplinli çalışmanın ve düzenli antrenmanların karşılığını alırken, elde edilen dereceler kulübün altyapıya verdiği önemin somut bir göstergesi oldu.

Sporcuların sevincine ortak olan Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan da başarılı tenisçilere kupa ve madalya takdiminde bulundu.