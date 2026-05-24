Ticaret Bakanlığı, Çin menşeli bazı ürünlere yönelik damping önlemlerini sürdürürken, iki ayrı ürün grubu için de nihai gözden geçirme soruşturması başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan üç ayrı tebliğle alüminyum folyo, çapa makineleri ve koagüle suni deri ithalatı mercek altına alındı.

ANKARA (İGFA) - Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan 'İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğler' kapsamında Ticaret Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli bazı ürünlere yönelik mevcut dampinge karşı önlemlerin devamına ve yeni nihai gözden geçirme soruşturmalarının açılmasına karar verdi.

ALÜMİNYUM FOLYO İÇİN ÖNLEM DEVAM EDECEK

2026/16 sayılı Tebliğ kapsamında, Çin menşeli alüminyumdan mesnetsiz yaprak ve şerit ürünlerine yönelik yürütülen nihai gözden geçirme soruşturması tamamlandı.

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan incelemede, mevcut önlemlerin kaldırılması halinde dampingli ithalatın ve yerli üretici üzerindeki zararın devam edebileceği değerlendirildi. Bu kapsamda, halen yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemin mevcut şekliyle uygulanmaya devam edilmesine karar verildi. Önlem, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatta gümrük idarelerince tahsil edilmeye devam edecek.

ÇİN MENŞELİ ÇAPA MAKİNELERİNE YENİ SORUŞTURMA

2026/19 sayılı Tebliğ ile Çin menşeli 'diğer çapa makineleri' ithalatına yönelik mevcut dampinge karşı önlem için yeni bir nihai gözden geçirme soruşturması açıldı.

Yerli üretici Basmacıoğlu Makine Sanayi A.Ş.'nin başvurusu üzerine başlatılan süreçte, mevcut önlemin kaldırılması halinde damping ve zararın yeniden ortaya çıkabileceğine ilişkin yeterli bulgu bulunduğu belirtildi.

Soruşturma süresince mevcut dampinge karşı önlem uygulanmaya devam edecek. Söz konusu ürünlere halen CIF bedelin yüzde 49,49'u ile yüzde 92,25'i arasında değişen oranlarda damping vergisi uygulanıyor.

KOAGÜLE SUNİ DERİ İTHALATI DA İNCELEMEYE ALINDI

Aynı gazetede farklı tebliğ ile Çin menşeli 'koagüle suni deri' ürünleri için de nihai gözden geçirme soruşturmasının da başlatıldığı duyuruldu.

Depar Deri Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Doğuş Suni Deri Kösele Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin başvurusu üzerine açılan soruşturmada, mevcut önlemlerin kaldırılması halinde dampingli ithalatın ve yerli üretici zararının devam edebileceği değerlendirildi.

Koagüle suni deri ürünlerine yönelik mevcut dampinge karşı önlem kapsamında kilogram başına 1,9 dolar tutarında vergi uygulanıyor.

Her iki soruşturmada da ilgili üretici, ihracatçı ve ithalatçı firmalara soru forlarını yanıtlamaları ve görüş sunmaları için 37 günlük süre tanındı.

Ticaret Bakanlığı, soruşturma sürecinde iş birliği yapmayan taraflar hakkında mevcut veriler üzerinden değerlendirme yapılacağını bildirdi.