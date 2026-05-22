Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü'nün 3x3 Basketbol Takımı, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Kocaeli etabında, il şampiyonu olma başarısını gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) -Spor Kenti Çayırova'ya basketbol branşında şampiyonluk kupaları gelmeye devam ediyor. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin spor kenti kimliği kazandırdığı Çayırova'ya, bu kez de 3x3 Basketbol Takımı şampiyonluk sevinci yaşattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Sokaklar Bizim 3x3 Basketbol Turnuvası'nın Kocaeli etabında boy gösteren Çayırova Belediyesi 3x3 Basketbol Takımı il şampiyonu oldu. Gösterdikleri başarıyla Bursa'da düzenlenecek bölge şampiyonasına katılmaya hak kazanan ekibin başarısı, Çayırova'da sevinç yaşattı.