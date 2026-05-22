Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, kulübün mali durumuna ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda iki yıl içinde toplam borcun büyük bölümünün kapatıldığını ve kulübün borç yükünün 391 milyon TL seviyesine gerilediğini duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik, sezon içerisinde yapılan tüm harcamalar ve kulübün güncel borç durumuna ilişkin şeffaf bir bilgilendirme paylaştı.

'GÖREVE GELDİĞİMİZDE BORÇ 2 MİLYAR TL'NİN ÜZERİNDEYDİ'

Başkan Enes Çelik, iki yıl önce göreve geldiklerinde kulübün toplam borcunun 2 milyar 12 milyon TL seviyesinde olduğunu hatırlatarak, bu süreçte önemli bir mali yeniden yapılanma gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Açıklamada, 22 Mayıs 2026 itibarıyla Bursaspor'un toplam borcunun 391 milyon 181 bin TL seviyesine gerilediğini belirten Çelik, hem geçmiş borçların büyük kısmının kapatıldığını, hem de mevcut yönetim dönemine ait yeni borç yükünün oluşmadığını vurguladı.

ESKİ BAŞKAN ALİ AY İLE ANLAŞMA

Açıklamada ayrıca kulübün eski başkanlarından Ali Ay ile yapılan anlaşmaya da değinildi. Bu kapsamda, nakit ödeme yapılmadan loca, sponsorluk ve reklam anlaşmaları karşılığında yaklaşık 165 milyon TL'lik alacağın silindiği, böylece kulübün mali yükünün azaltıldığı ifade edildi.

'HEDEF BORÇSUZ BURSASPOR'

Bursaspor Başkanı Enes Çelik, hedeflerinin Süper Lig'de borçsuz bir kulüp olarak yoluna devam etmek olduğunu belirterek, taraftar desteğinin sürece önemli katkı sunduğunu söyledi. Çelik, mali genel kurulda detaylı açıklamaların yapılacağını da duyurdu.