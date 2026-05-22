Edirne, uluslararası spor arenasında tarihi bir başarıyla gururlandı. Hem arama kurtarma faaliyetlerindeki aktif rolü hem de savunma sanatlarındaki yeteneğiyle tanınan milli sporcu İzel Erim, dünya podyumuna çıkarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Yesevi Arama Kurtarma (YAK) üyesi ve Alfa Savunma Sanatları Spor Kulübü sporcusu İzel Erim, Antalya'da düzenlenen Dünya Contact Ju Jitsu Şampiyonası'nda 63 kilogram kategorisinde dünya ikinciliğini elde ederek tarihi bir başarıya imza attı.

Edirne'nin yetiştirdiği milli değerlerden İzel Erim, zorlu turnuva süreçlerinin ardından adını dünya kürsüsüne yazdırmayı başardı. Başarıya giden yolda ilk olarak 24-26 Nisan 2026 tarihlerinde Adana'da düzenlenen milli takım seçmelerinde üstün bir performans sergileyen Alfa Savunma Sanatları Spor Kulübü sporcuları, Edirne'yi gururla temsil etmişti.

ZİRVEYE UZANAN PERFORMANS

Seçmelerin ardından 14-17 Mayıs 2026 tarihlerinde Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Contact Ju Jitsu Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı terleten İzel Erim, 63 kilogramda dünyanın en iyi sporcularıyla mücadele etti. Minderde sergilediği azim ve disiplinli teknikler sonucunda turnuvayı Dünya İkincisi olarak tamamlayarak gümüş madalyayı boynuna taktı.

İzel Erim'in aynı zamanda üyesi olduğu Yesevi Hareketi Derneği Edirne İl Başkanı Alpaslan Cankaloğlu, şampiyonluk sonrası yaptığı açıklamada, 'Yesevi Arama Kurtarma ekibimizin kıymetli üyesi, milli sporcumuz İzel Erim'in elde ettiği bu tarihi başarı bizleri son derece gururlandırmıştır. Disiplini, azmi ve kararlılığıyla gençlerimize örnek olan sporcumuzu yürekten tebrik ediyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyorum. Ülkemizi uluslararası arenada en iyi şekilde temsil eden tüm sporcularımızın her zaman yanındayız.' dedi.