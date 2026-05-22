Artvin Gazi Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencisi, 10 yaşındaki DMD kas hastası Muhammet Emin Tosun'un Trabzonspor sevgisi, okuma bayramı etkinliği vesilesiyle öğrenilince duygu dolu bir sürpriz gerçekleştirildi.

ARTVİN (İGFA) - Artvin Trabzonsporlu Taraftarlar Derneği Başkanı Bayram Sarayoğlu öncülüğünde gerçekleştirilen ziyarette, Muhammet Emin Tosun'a orijinal Trabzonspor forması hediye edildi.

Minik taraftarın mutluluğuna ortak olmak isteyen dernek üyeleri, öğretmeni Merve Taşkın'a da forma takdim etti.

Ziyarete Bayram Sarayoğlu'nun yanı sıra Fahrettin Alkan, Murathan Taşkın ve Alim Çelik de katıldı.

Gazi Ortaokulu'nda gerçekleştirilen buluşmada duygusal anlar yaşanırken, Muhammet Emin'in Trabzonspor formasını görünce büyük heyecan ve mutluluk yaşadığı gözlendi.

Artvin Trabzonsporlu Taraftarlar Derneği Başkanı Bayram Sarayoğlu, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında özel gereksinimli bireylerin her zaman yanında olmaya çalıştıklarını belirterek, 'Okuma bayramı vesilesiyle Muhammet Emin kardeşimizin koyu bir Trabzonspor taraftarı olduğunu öğrendik. Biz de onu mutlu etmek istedik. Kendisine orijinal Trabzonspor forması hediye ettik.

Özel gereksinimli kardeşlerimizin her zaman yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz' dedi.

Ziyarette Muhammet Emin'e bir müjde de verildi.

Başkan Sarayoğlu tarafından yeni sezonda Muhammet Emin'in öğretmeni ve ailesiyle birlikte Trabzon'da oynanacak bir Trabzonspor maçına götürüleceği sözü verildi.

Bu jest karşısında büyük sevinç yaşayan Muhammet Emin'in oldukça duygulandığı ifade edildi.

Duygularını dile getiren DMD kas hastası 10 yaşındaki Muhammet Emin Tosun ise yapılan sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşadığını ifade etti.

Kendisine hediye edilen Trabzonspor formasını çok beğendiğini belirten Muhammet Emin, 'Artvin Trabzonspor Derneği'ne çok teşekkür ederim. Beni maça götüreceklermiş. Formamı çok beğendim. Şampiyon Trabzonspor' sözleriyle sevincini paylaştı.

Minik taraftarın samimi sözleri ve yaşadığı heyecan ziyarete katılanları da duygulandırırken, anlamlı buluşma unutulmaz anlara sahne oldu.