Antalya'nın Finike ilçesi kırsalında bitkin halde bulunan yaban keçisi, Kumluca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi altına alındı.

Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) - Kumluca Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, Finike ilçesine bağlı Yalnız Mahallesi kırsalında bitkin halde bulunan yaban keçisini tedavi altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Finike Şefliği ekipleri tarafından Kumluca Belediyesi'ne teslim edilen yaban keçisi, belediyeye bağlı Sokak Hayvanları Bakımevi'nde veteriner hekimler tarafından muayene edildi.

Yapılan kontrollerde yaban keçisinin halsizlik ve beslenme yetersizliği nedeniyle genel sağlık durumunun zayıf olduğu belirlendi.

Tedavi ve bakım süreci titizlikle sürdürülen yaban keçisinin sağlık durumunun yakından takip edildiği bildirildi.

Bakım ve tedavi sürecinin tamamlanmasının ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleriyle koordinasyon sağlanarak doğal yaşam alanına yeniden bırakılması planlanıyor.