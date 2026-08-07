Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile bir araya geldi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında bulunduğu Suudi Arabistan'da diplomatik temaslarını sürdürüyor.

İletişim Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman ile görüştü.

Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin içeriğe dair henüz ayrıntılı bilgi paylaşılmazken, temasın Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki ikili ilişkiler ile bölgesel gelişmelerin ele alındığı diplomatik görüşmeler kapsamında gerçekleştirildiği değerlendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, günübirlik Suudi Arabistan'daki çalışma ziyareti kapsamında temaslarını sürdürecek.