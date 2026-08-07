ABD'de yaşayan Türk asıllı teknoloji uzmanı Hakan Polatkan, dünyanın en zorlu savunma teknolojisi yarışmalarından biri olarak gösterilen DARPA Lift Challenge'da kendi geliştirdiği insansız hava aracıyla finale yükseldi. Polatkan, büyük üniversiteler ve teknoloji şirketlerinin ekipleriyle yarıştığı organizasyonda tek başına finale kalan isimler arasında yer aldı.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - ABD'de yaşayan Türk asıllı teknoloji uzmanı ve girişimci Hakan Polatkan, ABD Savunma Bakanlığı'nın ileri teknoloji projeleri kapsamında düzenlenen DARPA Lift Challenge yarışmasında finale kalma başarısı gösterdi.

Dünyanın en prestijli savunma teknolojisi organizasyonları arasında gösterilen yarışmada, Massachusetts Institute of Technology (MIT) başta olmak üzere ABD'nin önde gelen üniversiteleri ile büyük teknoloji şirketlerinin ekipleri mücadele ediyor. Yoğun rekabetin yaşandığı organizasyonda çok sayıda ekip elenirken, Polatkan kendi geliştirdiği insansız hava aracıyla son aşamaya yükseldi.

Polatkan'ın başarısını öne çıkaran en önemli unsur ise yarışmaya herhangi bir ekibin parçası olarak değil, tamamen kendi geliştirdiği projeyle katılması oldu. Tam zamanlı olarak bir teknoloji şirketinde görev yapan ve aynı zamanda özel jet pilotluğu eğitimi alan Polatkan'ın, yarışmada kullandığı insansız hava aracını yaklaşık altı haftalık yoğun bir çalışmayla geliştirdiği belirtildi.

Ohio eyaletinin Dayton kentindeki National Museum of the U.S. Air Force yerleşkesinde gerçekleştirilen yarışmanın ilk aşamasında 55 ekip elenirken, yaklaşık 60 ekip final görevlerine katılmaya hak kazandı. Yarışmanın sonunda ise yalnızca üç ekip ödül almaya hak kazanacak. Final etabında yarışmacılardan geliştirdikleri insansız hava aracının yaklaşık 68 kilogramlık yükü taşıyarak, belirlenen irtifa ve mesafeyi güvenli şekilde tamamlaması bekleniyor. Organizasyon, ileri mühendislik, otonom uçuş sistemleri ve ağır yük taşıma kabiliyeti açısından dünyanın en zorlu teknoloji yarışmaları arasında gösteriliyor.

Ailesi, Hakan Polatkan'ın bu organizasyona kabul edilen ilk Türk kökenli isimlerden biri olabileceğini ifade ederken, MIT ve dünyanın önde gelen teknoloji ekipleriyle aynı platformda finale kalmasının önemli bir başarı olduğunu dile getirdi. ABD'de doğup büyüyen Hakan Polatkan, Don Bosco Preparatory High School ve Seton Hall University'deki eğitiminin ardından yapay zekâ ve ileri teknoloji alanlarında çalışmalarını sürdürdü. Daha önce 2018 yılında Toronto Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası teknoloji organizasyonunda geliştirdiği üç projeyle iki birincilik ve bir ikincilik elde eden Polatkan, şimdi gözünü DARPA Lift Challenge finaline çevirdi.

Final görevlerinin tamamlanmasının ardından yarışmanın kazanan üç ekibi açıklanacak.