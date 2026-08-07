Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Mekke'de gerçekleştirilen görüşmelerin ardından üç ülke arasında Ortak Savunma Anlaşması imzaladı. Anlaşmayla, ortak güvenlik ve savunma iş birliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Ortak Savunma Anlaşması imzalandığını duyurdu.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Başbakanı Muhammed Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud'un daveti üzerine 7 Ağustos 2026 tarihinde Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakanı Muhammed bin Selman, Mekke'deki Safa Sarayı'nda bir araya geldi. Gerçekleştirilen resmi görüşmelerde üç ülke arasındaki ilişkiler, karşılıklı çıkar alanları ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Görüşmelerin ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında Ortak Savunma Anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın; üç ülkenin tarihî ilişkileri, kardeşlik bağları, stratejik çıkarları ve savunma alanındaki iş birlikleri temelinde hazırlandığı belirtildi. Anlaşmayla, üç ülkenin kolektif güvenliğinin güçlendirilmesi, bölgede ve daha geniş çevrede barış, güvenlik ve istikrarın desteklenmesi amaçlanırken, anlaşmanın üç ülkeden herhangi birine yönelik gerçekleştirilecek silahlı saldırının tüm ülkelere yapılmış kabul edilmesini öngördüğü ve ortak caydırıcılığı artırmayı hedeflediği bildirildi.