ANKARA (İGFA) - Türkiye ile Vietnam arasındaki sivil havacılık iş birliğinde yeni bir adım atıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ile Vietnam Sivil Havacılık Otoritesi arasında hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik müzakereler Vietnam'ın başkenti Hanoi'de gerçekleştirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt başkanlığındaki Türk heyeti ile Vietnam Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Uong Viet Dung başkanlığındaki Vietnam heyeti arasında yapılan görüşmelerin ardından iki ülke arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinin hukuki ve ticari altyapısını güçlendiren yeni Mutabakat Zaptı imzalandı.

Mutabakat Zaptı, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek ile Vietnam Sivil Havacılık Otoritesi Genel Müdürü Uong Viet Dung tarafından imzalandı.

Anlaşmayla birlikte Türk ve Vietnamlı hava yolu işletmelerinin iki ülke arasındaki yolcu seferleri için kapasite imkanları artırıldı. İstanbul ile Hanoi ve Ho Chi Minh City arasındaki hatlarda haftalık toplam 42 frekansa kadar yolcu seferi yapılabilmesinin önü açıldı. Ayrıca iki ülke arasındaki diğer noktalarda, üçüncü ve dördüncü trafik hakları kapsamında kapasite sınırlaması olmaksızın sefer düzenlenmesi konusunda mutabakata varıldı.

Yeni düzenlemenin Türkiye ve Vietnam arasındaki hava bağlantılarının güçlendirilmesine, ticari ilişkilerin ve turizm hareketliliğinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.