SpaceX, 15 Ocak 2025'te Ay'a gönderilen Falcon 9 görevinde kontrollü olarak yörüngeden çıkarılamayan ikinci aşamanın zaman içinde Ay'a yöneldiğini belirterek, sürecin NASA ile koordinasyon içinde yürütüldüğünü açıkladı.

İSTANBUL (İGFA) - SpaceX, 15 Ocak 2025'te Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nin 39A fırlatma rampasından gerçekleştirilen Falcon 9 göreviyle Firefly Aerospace'in Blue Ghost Mission 1 ve ispace'in RESILIENCE Ay iniş araçlarını başarıyla Ay transfer yörüngesine yerleştirdiğini hatırlattı.

Şirket, yüksek enerjili Ay görevlerinde Falcon 9'un ikinci aşamasının tüm performansının yükü hedef yörüngeye ulaştırmaya ayrıldığını, bu nedenle kontrollü bir yörüngeden çıkarma manevrasının her zaman mümkün olmadığını vurguladı. Açıklamada, uzayda bırakılan donanımların oluşturduğu riski en aza indirmek için çalışmaların sürdüğü belirtilirken, söz konusu ikinci aşamanın güneş aktivitesi ve yerçekimi etkisiyle zaman içinde Ay'a yöneldiği ifade edildi. SpaceX, bu tür çarpışmaların nadir olduğunu ve benzer yörüngelerde zaman zaman yaşanabileceğini, en uygun çözüm için NASA ile birlikte çalışıldığını kaydetti.

Şirket ayrıca, gelecekte tamamen yeniden kullanılabilir Starship sistemiyle harcanabilir üst aşamaları ortadan kaldırmayı hedeflediğini belirterek, bunun hem yörüngede bırakılan donanımı azaltacağını hem de Ay, Mars ve daha uzak hedeflere yönelik görevleri daha sürdürülebilir hale getireceğini ifade etti.