FIBA Europe Cup’ta 2024-2025 sezonu kuraları çekildi. Kuraya 1. torbadan katılan TOFAŞ, normal sezonda Petrolina AEK Larnaca; Trecpa vs Keravnos eşleşmesinin kaybedeni ve Basketball Löwen Braunschweig ile A Grubu’nda eşleşti.

BURSA (İGFA) - Yeni sezonda Avrupa kupalarında ülkemizi ve Bursa’yı FIBA Europe Cup’ta temsil edecek olan TOFAŞ Basketbol Takımı’nın rakipleri belli oldu. FIBA Europe Cup’ta 2024-2025 sezonu kuraları Almanya’nın Münih kentinde gerçekleştirilen organizasyonla belirlenirken, kura çekimine TOFAŞ Spor Kulübü’nü temsilen Genel Menajer Tolga Öngören katıldı. Kuraya seri başı olarak 1. torbadan katılan TOFAŞ, 2024-2025 normal sezonunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi takımı Petrolina AEK Larnaca; Kosova temsilcisi Trecpa ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos arasında oynanacak Basketbol Şampiyonlar Ligi eleme turu eşleşmesinin kaybedeni ve Almanya temsilcisi Basketball Löwen Braunschweig ile A Grubu’nda eşleşti.

FIBA Europe Cup 2024-2025 normal sezonunda toplam 40 takım mücadele edecek ve normal sezon 4’er takımlı 10 gruptan oluşacak. Normal sezonunda grup birincisi olan 10 takım ile tüm gruplarda ikinci olan en iyi 6 takım ikinci tura yükselecek. 4 Ayrı gruptan oluşacak ikinci turda ilk 2 sırada yer alan ekipler ise çeyrek finale kalacak.

A GRUBU

Tofaş Bursa (1. torba)

Petrolina AEK Larnaca (2. torba)

Trecpa vs Keravnos (3. torba-BCL QF Loser)

Basketball Löwen Braunschweig (4. torba)