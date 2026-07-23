Edirne'nin Keşan ilçesind depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle boşaltılan Cumhuriyet Ortaokulu binasının yıkım çalışmaları tamamlandı. Uzun süredir atıl durumda bulunan ve hakkında yıkım kararı bulunan okulun kaldırılmasıyla birlikte, gözler yeni okul binasının yapım sürecine çevrildi.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu'nun tahliye edilmesinin ardından öğrencilerin eğitimlerine geçici olarak Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi'nde devam etmesiyle birlikte, eski okul binasının yıkılması bekleniyordu. Bir süre önce çatı, pencere doğramaları ve camlarının söküm işlemleri gerçekleştirilen binada yıkım çalışmaları geçtiğimiz günlerde başlatıldı ve tamamlandı.

Depreme karşı risk taşıdığı belirlenen okul binasının uzun süre boş kalması nedeniyle zaman zaman yangın ve güvenlik olaylarıyla gündeme geldiğini belirten vatandaşlar, yıkımın gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşıladı.

Yıkımın ardından veliler ve öğrenciler ise yeni okul binasının en kısa sürede yapılmasını beklediklerini ifade etti. Bazı veliler, daha önce yıkılarak yeniden yapılması uzun yıllar süren Anafartalar İlkokulu örneğini hatırlatarak, 'İnşallah Anafartalar İlkokulu gibi yıllar sürmez.' değerlendirmesinde bulundu.

Öğrenciler, yeni okul binası tamamlanıncaya kadar eğitimlerini Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi'nde sürdürecek. Yıkımın tamamlanmasının ardından Milli Eğitim Bakanlığı'nın yatırım programında yer alan yeni okul binasının yapım ihalesi ve inşaat sürecinin başlaması bekleniyor. Yeni okulun tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin modern, güvenli ve depreme dayanıklı bir eğitim ortamına kavuşması hedefleniyor.