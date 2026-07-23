Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ değişikliğiyle, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Yeterlik Belgesi başvuru süreci yeniden düzenlendi. Başvurularda istenecek belgeler güncellenirken, halen faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara yeni şartlara uyum için 90 gün süre tanındı.

ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan 'Çevresel Etki Değerlendirmesi Yeterlik Belgesi Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ', bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle, ÇED Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum ve kuruluşların başvuru usulleri ile ibraz etmesi gereken belgeler yeniden belirlendi.

Buna göre, başvurular elektronik sistem üzerinden yapılacak ve kurumların ticaret sicili bilgileri, yer uygunluk yazısı, teknik personelin mezuniyet ve mesleki deneyim belgeleri, SGK veya Bağ-Kur kayıtları ile başvuru bedelinin yatırıldığına ilişkin belgeler sisteme yüklenecek. Bakanlık, gerekli belgeleri elektronik ortamdan temin edebilecek veya ilgililerden sisteme yüklemelerini isteyebilecek.

Düzenlemeyle ayrıca, kurum ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve ÇED süreçlerinde görev alacak teknik personel için Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı ilgili meslek odalarından alınacak mühendislik-müşavirlik veya büro tescil belgesi zorunluluğu getirildi. Bu belgenin ilgili mevzuat gereği alınamadığı durumlarda ise oda sicil kaydının sunulması yeterli olacak.

Yeni tebliğ kapsamında, ÇED yeterlik belgesi başvurusunda görev alacak personel ile şirket ortakları ve yönetim organında yer alan kişilerin kamu görevinden çıkarılmamış olması şartı da getirildi.

MEVCUT KURULUŞLARA 90 GÜNLÜK UYUM SÜRESİ

Tebliğe eklenen geçici maddeyle, değişiklikten önce ÇED yeterlik belgesi alarak faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlara da yeni düzenlemeye uyum sağlamaları için 90 gün süre verildi. Bu süre içinde özellikle meslek odası belgelerine ilişkin yeni şartların yerine getirilmesi gerekecek. Tebliğ, hükümlerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı yürütecek.