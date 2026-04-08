MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan ve sürüklenme riski bulunan 31 metre boyundaki tekne için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunu sevk etti. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne yedeklenerek güvenli şekilde Fethiye Koyu'na getirildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tekne emniyetli şekilde demirletildi. Kurtarma operasyonunun hızlı ve koordineli şekilde tamamlandığı bildirildi.