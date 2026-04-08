Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Fethiye açıklarında makine arızası yapan 31 metrelik tekneyi içindeki 5 kişiyle birlikte güvenli şekilde limana ulaştırdı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında makine arızası yaşayan ve sürüklenme riski bulunan 31 metre boyundaki tekne için kurtarma operasyonu gerçekleştirildi.

Yerebatan Sarnıcı'nda tartışmalı devir! İstanbul Büyükşehir hukuki mücadelede kararlı
Yerebatan Sarnıcı'nda tartışmalı devir! İstanbul Büyükşehir hukuki mücadelede kararlı
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine bölgeye KIYEM-5 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botunu sevk etti. Ekipler tarafından yapılan müdahale sonucu, içinde 5 kişinin bulunduğu tekne yedeklenerek güvenli şekilde Fethiye Koyu'na getirildi.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tekne emniyetli şekilde demirletildi. Kurtarma operasyonunun hızlı ve koordineli şekilde tamamlandığı bildirildi.

