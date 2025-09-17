Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca, Taraklı ve Söğütlü’den sonra Ferizli’ye de sosyal yaşam alanı müjdesi verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin dört bir yanında açıkladığı sosyal yaşam alanı müjdelerine bu kez Ferizli’yi ekledi.

İlçedeki sosyal yaşam için yeni bir dönemi başlatacak 10 dönümlük arazide inşa edilecek Atatürk Parkı Projesi, ülkenin 7 bölgesinden coğrafyanın izlerini taşıyan tematik tasarım, parklar, sosyal donatı noktalarıyla ilçe insanının gözdesi olacak.

Başkan Alemdar proje için 7 Ekim’de ihaleye çıkılacağını açıklayarak, “İnsanlarımızın çocuklarıyla, aileleriyle huzur içinde vakit geçireceği yeni bir alan kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Atatürk Parkı’nı modern ve tematik bir parka dönüştüreceğiz” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kaynarca’da Aziz Duran Parkı, Taraklı’da Çınarlı Park ve Söğütlü’de Ritim Park müjdelerine bu kez Ferizli’yi ekledi.

Başkan Alemdar, Ferizli’de de sosyal yaşama değer katacak ve bölgedeki sosyal dokuyu değiştirecek yeni bir projeyi kamuoyu ile paylaştı.

MODERN BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞECEK

Başkan Yusuf Alemdar’ın öncülüğünde, “her ilçeye eşit ve adil hizmet” anlayışıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Ferizli’deki Atatürk Parkı’nı tematik ve modern bir yaşam alanına dönüştürüyor. Alemdar, 10 dönüm arazide hayata geçirilecek projenin yapım ihalesine 7 Ekim’de çıkılacağını açıkladı.

“HEMŞERİLERİMİZ BURADA NEFES ALACAK”

Alemdar, “Her ilçemize eşit ve adil hizmet anlayışıyla yaklaşıyor, sosyal yaşamı güçlendirecek projeleri birer birer hayata geçiriyoruz. Kaynarca, Taraklı ve Söğütlü’nün ardından Ferizli ilçemizde de insanlarımızın çocuklarıyla, aileleriyle huzur içinde vakit geçireceği yeni bir alan kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. Ferizli’de 10 dönümlük Atatürk Parkı’nı modern ve tematik bir parka dönüştüreceğiz. İnşallah yeni park hemşerilerimizin nefes alacağı, bir araya geleceği modern bir yaşam alanı olacak” diye konuştu.

YEDİ BÖLGEDEN İLHAM ALAN TEMA

Türkiye’nin 7 coğrafi bölgesinden ilham alınarak tasarlanacak, her bölgeden izler taşıyan yeni park, her bölgenin kendine özgü ve doğal renklerini yansıtacak.

Projede oturma grupları, yürüyüş yolları, kafeterya güçlü aydınlatma sistemleri, oyun grupları, park alanları, yeşillik içerisinde gölgelikler yer alacak. Park, estetik dokusuyla Ferizli’nin sosyal yaşamına değer katacak.

HER YAŞ GRUBUNA HİTAP EDECEK

Yaşlılardan yetişkinlere kadar her yaş grubuna hitap eden spor ekipmanlarıyla desteklenecek park, vatandaşlara sağlıklı ve sosyal bir yaşam alanı sunacak.