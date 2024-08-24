Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Salihli ilçesine bağlı Mersindere Mahallesini ziyaret etti. Yurttaşlar tarafından davul ve zurna ile karşılanan Başkan Zeyrek, yıllardır ihmal edilmiş mahalledeki dere yatağında başlatılan temizlik çalışmasını da inceledi. Başkan Zeyrek, “Mersindere mahallemizin 40 yıldır temizlenmeyen 3 kilometrelik dere yatağını temizliyoruz. Sizlere temiz bir şekilde emanet edeceğiz. Bu emanet, yarınlara emanet” dedi.MANİSA (İGFA)-Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, Salihli ilçe programı kapsamında Mersindere Mahallesini ziyaret etti. Başkan Zeyrek’e, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu ve MASKİ Genel Müdürü Talat Postacı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İlçe Başkanı Enver Akgün de eşlik etti. Muhtar Murat Yıldırım ve yurttaşlar tarafından mahalle girişinde büyük bir coşku ile karşılanan Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan dere temizlik çalışmalarını da yerinde inceledi. Başkan Zeyrek burada yurttaşlara, “Mersindere mahallemizin 40 yıldır temizlenmeyen 3 kilometrelik dere yatağını temizliyoruz. Ardından derenin geçiş noktasında menfez imalatı yapacağız. Sizlere temiz bir şekilde emanet edeceğiz. Bu emanet, yarınlara emanet. Moloz dökeni, çöp atanı uyaracak, ilçe belediyesine, büyükşehir belediyesine bildireceksiniz. Bir daha sorun yaşamamanız için buradayız” dedi. Mahalle sakinleri de dere temizlik çalışması ile ilgili görüşlerini paylaştılar.

Kaynak: igf