İstanbul'da Maltepe Belediyesi'ne bağlı kadın danışma merkezlerinde kadınlara yönelik sanatın farklı dallarında kurslar düzenleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe Belediyesi Cevizli Kadın Danışma Merkezi'nde unutulmaya yüz tutan el sanatlarından filografiyi tanıtan dersler verilmeye başlandı. Filografide katılımcılar tasarladıkları bir motif ya da deseni, ahşap malzeme üzerine çiviyle çakarak ve arasından çeşitli renklerde iplik veya teller geçirerek ortaya çıkarıyor.

KATILANLAR, YETENEKLERİNİ KEŞFEDİYOR

Cevizli Kadın Danışma Merkezi kursiyerleri, usta öğreticilerden el sanatlarının inceliklerini öğrenerek farklı temalı eserler oluşturuyor. Maltepeli Nevin Dokuyucu, Cevizli Kadın Danışma Merkezi'nde rölyef derslerine katılım sağladığını ifade ederek, 'Burada filografi derslerinin başlayacağı söylendi. Ben de katıldım. Filografiyi ve bu sanatı tanıtan öğretmenimizi çok sevdim. Öğretmenimiz bu sanatla ilgili çok bilgili. Burada müthiş bir stres atıyoruz. Katılan herkes kendi üretken gücünü ortaya çıkarıyor.' dedi.

Bir başka kursiyer Sema Biçer ise, 'Bugüne kadar pek çok kursa katıldım. Katıldığım en güzel kurs buydu. Filografiyi tanımayan pek çok insan var. Filografi nedir, diye soruyorlar. Herkes tarafından bu sanatı tanınmasını ve tanıtılmasını isterim. Sadece kadınlara yönelik olduğunu düşünmüyorum. Eşime de bu sanata başlamasını önerdim. Kadınların bu dönemde bu kursa çok ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.' şeklinde konuştu.

'KATILIMCILAR BİR ZANAAT ÖĞRENİYOR'

Dersleri veren öğretmen Ayşe Yılmaz, filografinin bir zanaat olduğunu ifade ederek, 'Katılımcılar burada bir zanaatı, bir mesleği öğreniyor. Geleneksel sanatlara dönmek lazım. Dersler ocak ayında başladı, 120 saat temel eğitim dersi alacaklar. Öğrencilerimiz katılmaktan çok mutlu. Öğrenciler mutlu oldukça biz de mutlu oluyoruz. Çok başarılı ve hevesliler.' dedi.