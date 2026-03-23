KOCAELİ (İGFA) - GTÜ Rektörlüğünde yapılan imza törenine Rektör Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, Gebze Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hikmet Tatoğlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mahmut Durmuş, GTÜ Genel Sekreteri Nadir Yıldırım, GTÜ Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Fatih Kayacan katıldı.

Protokol, yaz döneminde düzenlenecek spor temelli faaliyetlerin planlanması ve yürütülmesi amacıyla taraflar arasında kapsamlı bir iş birliği zemini oluşturuyor. Bu kapsamda gençlerin; fiziksel, sosyal ve sportif gelişimlerini desteklemek hedefleniyor.

Protokol kapsamında hayata geçirilecek eğitim faaliyetleri; temel spor eğitimi, çocuklara yönelik koordinasyon ve hareket eğitimi, buz pateni, yüzme ve masa tenisi çalışmalarını kapsıyor. Program içeriğinde ayrıca spor kültürü ve sağlıklı yaşam eğitimlerine de yer veriliyor.

Bu iş birliği, Gebze Teknik Üniversitesi'nin sadece bilim ve teknoloji odaklı değil, aynı zamanda toplumla iç içe ve 'spor dostu kampüs' kimliğini pekiştiren vizyonunun bir parçası olarak değerlendiriliyor. GTÜ, modern tesislerini bölgedeki gençlerin kullanımına açarak sporun tabana yayılmasına öncülük etmeye devam ediyor.