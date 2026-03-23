KÜTAHYA (İGFA) - Kıbrıs Barış Harekâtı gazilerinden Ahmet Memiş, İstanbul'da vefat etmesinin ardından memleketi Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Kütahya'da düzenlenen cenaze törenine Eyüp Kahveci de katıldı. Kahveci, cenaze namazının ardından merhumun ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileklerini ileterek, vatan için gösterdiği fedakârlıkların her zaman minnetle anılacağını ifade etti.

Kılınan cenaze namazının ardından Ahmet Memiş'in naaşı, dualar eşliğinde Gazi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Merhum gazi, sevenlerinin gözyaşları arasında ebediyete uğurlandı.