Temeli 2012 yılında atılan, Çelikler ve Kalyon Holding'in yüklenicisi olduğu Bursa ile Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi hala tamamlanmadı.BURSA (İGFA) - Temeli 2012 yılında atılan, Çelikler ve Kalyon Holding'in yüklenicisi olduğu Bursa ile Ankara arası Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi hala tamamlanmadı.

Bursa milletvekilleri için 400 km yolu trafikte geçirmenin hem güvenlik hem de enerji anlamında bir risk oluşturduğunu belirten CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, “2012'de yapımına başlanan ve 2016 yılında bitmesi öngörülen projenin teslim tarihi defalarca değiştirildi. Saygıdeğer Kemal Demirel, halk tarafından da çok sevilen kıymetli bir insandı. Bursa’ya trenin gelmesini en öne koymuş kendi ile de özdeşleştirmiş biriydi. Her şeyden önce onun adını taşıyan bir şeyler olmak zorunda. Bu konuda diğer milletvekillerinin de farklı düşüneceğini sanmıyorum. Aslında Bursa, hepimizin Bursa’sı. Eskiden olduğu gibi, tüm milletvekilleri olarak daha önceki dönemlerdeki gibi birlikte çalışmamız gerekiyor.” dedi.

Bursa’nın, sanayide ikinci büyük şehri olmasına rağmen ülkenin vergi toplamasında eksik kaldığını belirten Öztürk şu ifadelere değindi:

“Bursa’nın hakkını Bursa’ya vermek gerekir. Bunun 2025’te olması gerektiğini ve tamamlama konusunda ‘Gerekli iradeyi birlikte gösterelim!’ diyeceğiz. CHP olarak Bursa’nın hedefleri ve genel bütçede alması gereken konularda ortaklaştırma yapmayı deneyeceğiz.”