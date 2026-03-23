Antalya Muratpaşa Belediyesi, Ermenek Mahallesi'nde yaklaşık 35 dönüm alana kurulu bitki üretim tesisinde ilçenin park ve bahçelerinde kullanılan mevsimlik çiçek, ağaç ve çalı türlerini kendi öz kaynaklarıyla üreterek örnek bir üretim modeli ortaya koyuyor.

ANTALYA (İGFA) - Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün çalışmalarıyla yürütülen üretim faaliyetleri, kentin yeşil alan projelerine doğrudan katkı sağlıyor. Bu kapsamda geçen yıl ilçeye toplam 20 bin 704 metrekarelik 6 yeni park ve yeşil alan kazandırıldı.

Projeler, Güzelbağ, Çağlayan, Meydankavağı, Yeşilbahçe ve Güzeloba mahallelerinde hayata geçirildi.

Diğer yandan Demircikara, Etiler, Güvenlik, Kızılsaray, Konuksever, Meydankavağı, Varlık ve Şirinyalı mahallelerinde toplam 21 bin 537 metrekarelik 11 park yenilendi.

Bu çalışmaların arkasındaki en önemli güç ise Bitki Üretim Tesisi oldu. Tesiste yalnızca geçen yıl içinde 376 bin adet mevsimlik çiçek üretildi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, üretim tesisinde çiçeklerin ekiminden bakımına kadar tüm süreçleri kendi imkanlarıyla gerçekleştiriyor.

Seralarda hummalı bir çalışma yürüten ekipler, çiçeklerin tohumdan yetiştirilmesinden bakımına, budamadan saksılamaya kadar tüm süreçleri titizlikle yürütüyor.

Bitki Üretim Tesisi'nde yetiştirilen bitkiler, hem yeni park projelerinde hem de yenilenen alanların peyzaj düzenlemelerinde kullanılarak maliyet avantajı sağlarken, sürdürülebilir ve çevre dostu üretim anlayışını da güçlendiriyor.