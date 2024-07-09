Transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, yerli rotasyonu için Bertuğ Yıldırım’ı kadrosuna katmaya sıcak bakıyor.İSTANBUL (İGFA) - Rennes forması giyen 21 yaşındaki forvet oyuncusu ile resmi görüşmelere başlayan Sarı-lacivertli ekip, bu transfer ile birlikte yerli rotasyonun genişletmeyi hedefliyor.

3.5 milyon Euro piyasa değerine sahip olan Bertuğ Yıldırım, geçtiğimiz sezonun Ağustos ayında Rennes’e 5.40 milyon Euro bonservis bedeli ile gitti.

Geçtiğimiz sezon Fransız ekibinde 28 maçta forma giyen milli oyuncu 1 gol, 2 asistlik katkı verdi.

EURO 2024’te de A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda bulunan fakat hiç süre alamayan Bertuğ için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, oyuncuyu rotasyonda kullanmak istiyor.