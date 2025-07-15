Türkiye genelinden 6 binden fazla sporcunun katılımıyla İzmir’de düzenlenen TASKK Türkiye Kick Boks Şampiyonasında, Pazaryerispor Kick Boks Takımı tarihi bir başarıya imza attı.Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik'e bağlı Pazaryeri ilçesinin gururu Fatmagül Yağcı, 60 kg genç kızlar low kick kategorisinde Türkiye 2’ncisi olarak Pazaryeri’ne büyük bir sevinç yaşattı.

1-12 Temmuz tarihleri arasında İzmir Halkapınar Spor Salonu’nda gerçekleşen dev organizasyonda Pazaryerispor’u temsilen ringe çıkan 7 sporcu, azim ve kararlılıklarıyla izleyenlerin takdirini topladı.

Özellikle final yolculuğunda zorlu rakipleri bir bir eleyerek dikkat çeken Fatmagül Yağcı, sadece Pazaryeri’nin değil, tüm Bilecik’in gururu oldu. Gösterdiği üstün performans ve mücadele azmiyle gelecekte çok daha büyük başarılara imza atacağının sinyallerini verdi.

Pazaryerispor Kick Boks Antrenörü Fehmi Piliç ve ekibi, turnuvaya büyük bir özveriyle hazırlandıklarını belirterek, destek veren herkese teşekkür etti.