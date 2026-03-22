İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayvansaray'daki bina çökmesine ilişkin yaptığı açıklamada, ilk bulgulara göre olayın doğalgaz kaynaklı olmadığının değerlendirildiğini duyurdu.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayvansaray Mahallesi Eğrikapı Caddesi'nde bugün saat 12.14'te meydana gelen bina çökmesine ilişkin teknik incelemelere dair detayları paylaştı.

Açıklamaya göre, olay yerine hızla ulaşan İGDAŞ ekipleri, 28, 30 ve 32 numaralı binaların tamamen çöktüğünü tespit etti. Bölgede yapılan ilk ölçümlerde herhangi bir doğalgaz çıkışına rastlanmazken, olası risklere karşı çevredeki yapıların gaz arzı kesildi ve hat vanası kapatıldı. Yetkililer, olay öncesine ilişkin ihbar kayıtlarının incelendiğini belirterek, son iki yıl içinde gaz kokusu, patlama ya da tesisat hasarına dair herhangi bir bildirim bulunmadığını açıkladı. Ayrıca bölgede yapılan kaçak tarama ve ölçümlerde de doğalgaz bulgusuna rastlanmadığı ifade edildi.

Vatandaş beyanlarının farklılık gösterdiği belirtilen açıklamada, bazı kişilerin binanın kendiliğinden çöktüğünü, bazılarının ise patlama ihtimalinden söz ettiği aktarıldı.

Çöken yapıların mühendislik hizmeti almadan inşa edilmiş olduğunun da tespit edildiği kaydedildi.

Öte yandan, abonelik ve tüketim verilerinin normal seviyelerde olduğu, 32 numaralı binada ise doğalgaz aboneliğinin bulunmadığı bilgisi paylaşıldı. Bu kapsamda farklı enerji kaynaklarına ilişkin ihtimallerin de değerlendirildiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, mevcut bulgular ışığında olayın doğalgaz kaynaklı bir patlama sonucu meydana gelmiş olma ihtimalinin düşük olduğunu vurgularken, kesin nedenin tüm kurumların koordinasyonunda yürütülecek detaylı teknik inceleme sonucunda netleşeceğini açıkladı.