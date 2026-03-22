Sosyal medyada paylaşılan hayvana eziyet görüntülerinin ardından harekete geçen ekipler, olayla bağlantılı 2 kişiyi gözaltına aldı. Hayvanlar koruma altına alındı.

ADANA (İGFA) - Adana Valiliği, 20 Mart 2026 tarihinde sosyal medyada yayılan hayvana eziyet görüntüleri üzerine emniyet birimlerinin hızlıca harekete geçtiğini açıkladı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda, olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen atların sahipleri olan iki kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.

Valilik açıklamasında, söz konusu hayvanların koruma altına alındığı ve ilgili belediye ekiplerine teslim edildiği belirtildi.

Yetkililer, hayvanlara yönelik her türlü şiddet ve kötü muameleye karşı gerekli hassasiyetin gösterildiğini vurgulayarak, bu tür olaylara asla müsamaha gösterilmeyeceğinin altını çizdi.