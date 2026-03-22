İstanbul Fatih'te iki bina çöktü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3'ü hastaneye sevk edilirken, 2 kişinin kurtarma çalışmaları sürüyor.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul'un Fatih ilçesinde doğal gaz patlaması nedeniyle iki bina çöktü.

Fatih Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta bulunan olayda ihbarının ardından çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi bölgeye sevk edildi.

Binada mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor.

Yetkililer, çevrede güvenlik önlemleri alırken, vatandaşları olay yerinden uzak durmaları konusunda uyardı.

Enkaz altında kaldığı düşünülen 5 kişiden 3 kişi canlı olarak hastaneye sevk edilirken, 2 kişinin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kurtarma çalışmaları devam ediyor ve ekipler, enkaz altında olabilecek kişilere ulaşmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.