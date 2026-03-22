İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta meydana gelen bina çökmesine ilişkin son durumu paylaştı.

Açıklamaya göre, ihbarın ardından İstanbul İtfaiyesi başta olmak üzere ilgili tüm ekipler hızla olay yerine sevk edildi.

Yapılan ilk incelemelerde 2 binanın tamamen, 1 binanın ise kısmen çöktüğü belirlendi.

Toplam 70 araç ve 194 personelin görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında ekipler yoğun ve koordineli bir şekilde müdahale etti. Çalışmalar sonucunda 1'i ağır olmak üzere 10 kişi yaralı olarak enkazdan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Öte yandan, enkaz altından çıkarılan bir vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hayatını kaybeden vatandaş için başsağlığı dileklerini iletirken, yaralıların tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Olayın nedenine ilişkin inceleme ve soruşturmanın ilgili birimler tarafından devam ettiği belirtildi.