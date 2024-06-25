İman Casablanca Kurban Bayramı'nda yeni yayınladığı ‘Müdür’ şarkısıyla müzik severlerle buluştu.İSTANBUL (İGFA) - Türkçe sözlü, etnik Arap ezgileri ile harmanlanan İman Casablanca'nın keyifli eseri Müdür, kısa sürede beğeni topladı.

Şarkısına bir o kadar ilgi toplayan İman Casablanca şarkısını bir de kliple taçlandırdı.

Ünlü yönetmenlerden Tamer Aydoğdu’nun çektiği klip şarkıyı tamamlayıcı nitelikte. İlk olarak Fas çöllerinde çekilmesi planlanıp organize edilen klip Usta yönetmenin fikir değiştirmesiyle Konya Meke gölü havzasında çekildi.

Son yıllardaki kuraklık sonucu doğa harikası olan Meke gölü çöle dönmüş durumda.

Usta yönetmen sanatsal kaygıların yanın sıra çekilen kliplerin bir anlamı olmasını hep savunduğunu bu nedenle de kuraklığa dikkat çekmek için klibi Konya da çekmeye karar verdiğini söyledi. İman Casablanca bu kararı çok anlamlı bulup Konya’da kamera karşısına geçti.