Popüler rap sanatçısı Sefo'nun merakla beklediği İmparatour Turnesi'nin konser takvimi belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Popüler rap sanatçısı Sefo, merakla beklenen İmparatour Turnesi'nin ilk konserini 4 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleştirecek.

Sefo, bu özel gece için hayranlarına unutulmaz bir performans sunmayı planlıyor.

İmparatour Turnesi, Sefo'nun en sevilen şarkılarını ve yeni hitlerini bir araya getirecek.

Harbiye Açık Hava'da Sefo'nun enerjik ve coşkulu performansını izlemek için konser takvimi şöyle: