Başkent'in görünümüne estetik kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, genç sanatçıları desteklemeye de devam ediyor. ABB'nin Çankaya ilçesindeki Farabi Alt Geçidi'ni genç grafiti sanatçılarına açmasının ardından alan rengârenk eserlerin yer aldığı bir açık hava sanat galerisine dönüştü.

ANKARA (İGFA) - AAnkara Büyükşehir Belediyesi, Başkent'i rengârenk ve estetik bir görünüme kavuşturmak için çalışmalarını sürdürürken hem genç sanatçıları destekliyor hem de kentteki kamusal alanları da sanatla buluşturuyor.

ABB, Çankaya ilçesindeki Farabi Alt Geçidi'ni sanatlarını icra etmesi için genç ve gönüllü grafiti sanatçılarına açtı. Çalışmanın ardından alt geçit hem rengârenk ve yepyeni bir görünüme kavuştu hem de yapılanlar vatandaşlardan büyük beğeni topladı.

'ANKARA SOKAKLARINDA GENÇ SANATÇILARIN ENERJİLERİ VAR'

Genç sanatçıları desteklemeye önem verdiklerini belirten ABB Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ayça Yusufoğlu Köroğlu, 'Ankara sadece gri binalardan ibaret değil, başkentimizin sokaklarında muazzam bir dinamizm ve genç sanatçıların enerjileri var. Farabi Alt Geçidi, şehir için çok önemli bir arter ve genç sokak sanatçıları sayesinde adeta bir sanat galerisine dönüştü. Biz Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak sokak sanatını marjinal bir unsur olarak görmek yerine aslında kentin kültürel hafızasını ve dokusunu zenginleştiren çok önemli bir çağdaş unsur olarak görüyoruz. Genç sokak sanatçılarını Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak desteklemeyi düşünüyoruz. Onlar bize projelerini iletecekler ve şehrin her yerine, sanki kamusal alanları âdete bir tuval gibi görüp her yerinde açık hava sanat sergisine dönüştürmeyi planlıyoruz' dedi.