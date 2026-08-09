Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Köprübaşı Belediyesi ve Göktürk Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen Madur Dağı Şenliğinde vatandaşlarla buluştu. Araklı ilçesi Yılantaş Sapağı'ndan Yeşilyurt istikametine doğru 5 kilometrelik yolun ihalesinin yapıldığını belirterek, Madur'dan Handüzü'ne uzanan yaklaşık 9 kilometrelik Araklı-Sürmene ortak yolunun da programa alınacağını müjdeledi.

TRABZON (İGFA) - Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Köprübaşı Belediyesi ve Göktürk Trabzonlular Derneği tarafından Köprübaşı ilçesine bağlı Madur Dağı'nda geleneksel olarak düzenlenen Madur Dağı Şenliği'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köprübaşı Kaymakamı Tamer Zorkalkan, Köprübaşı Belediye Başkanı Ali Aydın, Araklı Belediye Başkanı Hüseyin Avni Coşkun Çebi, Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu, Göktürk Trabzonlular Derneği Başkanı Evren Sancak, Lüleburgaz Karadenizliler Derneği Başkanı Siyami Aslan, İstanbul Köprübaşılılar Derneği Başkanı Osman Karamehmetoğlu, mahalle muhtarları ve binlerce vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları veren Başkan Genç, 'Gelirken şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ettik. Bizim öyle güçlü bir kültürümüz, öyle köklü bir geleneğimiz var ki; atalarımızın kanları ve canlarıyla bize emanet ettiği bu topraklara sahip çıkmak için, hal ve şart ne olursa olsun Madur'da bir araya geliyor, buluşuyoruz. Bu topraklara ilelebet sahip çıkma irademizi bir kez daha bütün dünyaya haykırıyoruz. Ne mutlu bize ki böyle bir ecdadın torunlarıyız. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim eylesin. Birliğimizi ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere de fırsat vermesin' dedi.

14 KİLOMETRELİK ASFALT MÜJDESİ

Başkan Genç, 'Eğer biz bu topraklara sahip çıkacaksak herhalde daha güzel yollardan gelmemiz lazım. Şehitlerimizin hatırasına, onların bize ilelebet Türk yurdu, ebediyen Türk toprağı ve Türk-İslam yurdu olarak bıraktığı bu aziz topraklara hizmet etmek bizim için şereftir. Geçen sene Harmantepe Şehitliği'mizden Köprübaşı'na gelen yolumuzun 9 bin 900 metrelik kısmını Kahvedüzü'ne bağlayacağımızın sözünü vermiştik. Allah nasip etti, Kahvedüzü'ne çok az kaldı. Bu sene yolumuzu tamamladık, çok şükür. Ancak bugün gelirken Oylum'dan geldim. Epeyce bozuk bir yolumuz var. Buradan Handüzü istikametine doğru hem Araklı'mızın hem Sürmene'mizin yaylaları ve obaları bulunuyor. Yaklaşık 20 köyümüzü ilgilendiren, aynı zamanda bütün ilçelerimizin kullandığı yollarımız var. Allah nasip ederse haftaya Yılantaş sapağından Yeşilyurt istikametine doğru 5 kilometrelik yolumuzun çalışmalarını başlatıyoruz. Geçen sene programa almıştık, ihalesini yaptık. Şimdi yine Cenab-ı Allah nasip ederse Madur'dan Handüzü'ne kadar yani Araklı-Sürmene ortak yolumuzun Handüzü'ne kadar olan yaklaşık 9 kilometrelik kısmını da programa alacağız. İnşallah seneye o istikametten gelen vatandaşlarımızla daha güzel bir yoldan Madur'da buluşacağız' diye konuştu.

18 İLÇEMİZE HİZMET ETME GAYRETİNDEYİZ

Başkan Genç, sözlerine şöyle devam etti: 'Cenab-ı Allah bu güzel hizmetleri yapmayı bizlere nasip etsin. Vatandaşlarımız bize oy verdi, destek verdi.

Ben de bir yayla çocuğuyum, ben de bir köy çocuğuyum. Bu topraklara, bu yaylalara sahip çıkalım, yollarımızı daha güzel yapalım diye göreve gelir gelmez işe koyulduk. Sadece burada değil, 18 ilçemizin tamamında hemşerilerimiz için çalışıyor, gayret ediyoruz. Çünkü biz, vatanına ve milletine hizmet etmeye aşık, kendisini 785 bin kilometrekarenin tamamına hizmet etmeye adamış Recep Tayyip Erdoğan'ın yol arkadaşlarıyız. Onun hizmet anlayışını biz de bir yol arkadaşı olarak Trabzon'umuzun her tarafına yansıtmak için gayret ediyor, çalışıyoruz. Bu noktada elimizden geleni yapıyoruz. Yetmediği zaman Ankara'da bakanlarımızdan, milletvekillerimizden; ilçelerimizde değerli kaymakamlarımızdan, mesai arkadaşlarımdan, belediye başkanlarımızdan ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan muhtarlarımızdan destek alarak gayret etmeye devam edeceğiz. Gayret edeceğiz, bu yollarımızı Allah'ın izniyle yapacağız' dedi.

TRABZONSPOR'A SAHİP ÇIKALIM

Trabzonsporla ilgili de destek çağrısında bulunan Başkan Genç, 'Forma kampanyası başlattım. İstanbul medyası ayağa kalktı. 'Bu formaları nasıl buluyor, nasıl alıyor?' diye soruyorlar. Ben Trabzonsporluyum, fanatik bir Trabzonsporluyum. Ama aynı zamanda bir belediye başkanıyım. Tabii ki şehrimin takımına destek olacağım. Başka bir takıma değil, şehrimin takımına destek olacağım. Yaptığımız bir kampanyadır. Eşimiz, dostumuz, iş adamlarımız, burada bir sürü sponsor bulabileceğim dostlarımız var. Ben bu işin öncüsüyüm, öncüsü olmaya da devam edeceğim. Tabii ki belediyemin bütçesinden bunu yapamıyorum. Şimdi şunu söyleyeyim; Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan büyük bir cesaret gösterdi ve büyük bir futbolcuyu Trabzon'umuza getirdi. Şimdi hep beraber inşallah Trabzonspor'umuza sahip çıkalım. Biletimizi alalım, kombinemizi alalım. 500 bin forma hedefimiz var. Trabzonspor'a sahip çıkalım. İnşallah seneye 9. şampiyonluğumuzu kazanıp hep beraber Madur'da kutlayalım. Trabzonspor'umuza başarılar diliyorum. Ne mutlu bize ki Trabzonspor gibi bir markamız var' ifadelerini kullandı.